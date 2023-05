Minorenni maltrattati, sono oltre duecento

Ben 230 minori del territorio dell’Ambito 9 di Jesi hanno subito maltrattamenti, il 2,2% oltre il doppio della media nazionale. Più di uno su due ha subito una violenza assistita, nel 99 per cento dei casi della mamma nei confronti del padre. Sono i dati allarmanti che emergono da un’indagine effettuata dall’Asp9, voluta dal direttore Franco Pesaresi e dalla presidente Gianfranca Schiavoni sugli 889 minori seguiti dai servizi sociali nei 21 Comuni di competenza. "L’obiettivo – ha spiegato Gianfranca Schiavoni - è la presa in carico e la protezione dei giovani così da prevenire queste situazioni e curarle. Emerge una situazione di grande disagio all’interno della famiglia con situazioni di conflittualità e violenza assistita durante le separazioni dei genitori. Violenze che influenzano il loro normale sviluppo psicofisico". "Questo studio – aggiunge Franco Pesaresi – è volto alla comprensione del fenomeno del maltrattamento per orientare e aggiornare i nostri servizi. Un fenomeno quello del maltrattamento che è trasversale a prescindere dal ceto sociali e che è sottovalutato in una società come la nostra. Un fenomeno che richiede servizi adeguati". "Dei 230 minori, il 2,2% di quelli che sono presenti sul territorio, il 57% ha subito violenza assistita contro il 32.4 della media nazionale che però è una stima effettuata in base a sondaggi compilati dai Comuni – spiega Pesaresi -. Il 20,4 non è curato e seguito o è troppo curato, la cosiddetta patologia delle cure (la media nazionale è del 40,7%, ndr). L’8,7% è vittima di maltrattamento psicologico, il 12,2 fisico e l’1,7% di abuso sessuale. In 87 casi i minori hanno subito forme di maltrattamento multiplo in linea con il dato nazionale". "L’indagine – spiega la responsabile Asp9 area minori Silvia Tomassoni- ha coinvolto 15 assistenti sociali e ha coinvolto anche gli istituti comprensivi ed ha un alto grado di accuratezza avendo utilizzato dati a nostra disposizione e cioè i fascicoli aperti al 31 dicembre del 2020". Ma un altro dato allarmante riguarda gli abusi sessuali, 4 casi: "A causa della carenza di personale nei consultori – spiegano Pesaresi e Tomassoni – questi minori non riescono ad essere seguiti da uno psicoterapeuta fondamentale in questi casi". Più numerosi gli adolescenti maltrattati: nella fascia tra gli 11 e 17 anni sono il 44%, mentre bambini da 0 a 5 anni sono il 19%. Altro dato significato è che l’Asp 9 con i suoi servizi sociali segue (non solo per maltrattamenti e patologia delle cure) 889 minori su un territorio dove complessivamente sono poco più di 100mila, l’8,5 per cento.

Sara Ferreri