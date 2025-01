"Mio marito mi aggredisce": arriva la polizia

"Aiutatemi, mio marito mi sta aggredendo ho paura". È questo l’allarme lanciato da una donna la notte di San Silvestro che ha contattato gli uomini del Commissariato intervenuti sul posto insieme al personale medico del 118. Una volta giunti nell’abitazione nel cuore della frazione dove da tempo vive la coppia, gli agenti hanno trovato entrambi in stato di alterazione e hanno cercato di ascoltare la versione dei fatti di entrambi.

La donna, ha rifiutato le cure ma, dopo averla ascoltata i poliziotti, in attesa di effettuare le indagini e di risentire entrambi, l’hanno allontanata portandola nell’abitazione di alcuni familiari. Ora i poliziotti sono al lavoro per capire cosa è accaduto e per valutare se, la donna che, come il marito era in stato di alterazione al momento dell’intervento, abbia subito violenza. L’allarme è stato lanciato da lei, una volante si è precipitata sul posto per mettere fine alla lite che sarebbe scoppiata per futili motivi.

Per evitare ulteriori problematiche gli agenti hanno ritenuto opportuno trasferire la donna in un’altra casa, sotto sorveglianza di alcuni familiari. Sarà valutato se il coniuge dovrà essere sottoposto in primis ad un divieto di avvicinamento nei confronti della stessa, ma anche se, quanto accaduto la notte di Capodanno, non sia già successo in passato.

Ma questo non sarebbe l’unico maltrattamento nei confronti di una donna su cui sta indagando la polizia, un altro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi e gli agenti hanno già provveduto a comunicare le disposizioni introdotte dal "Codice Rosso" al Pubblico Ministero. Una procedura che potrebbe essere adottata anche per l’uomo che, secondo quanto dichiarato dalla moglie al centralino del Commissariato martedì notte, avrebbe commesso violenza nei confronti della stessa che, in preda al panico, si è rivolta alla polizia. Le valutazione dei poliziotti sono incentrate per verificare se si fosse trattato esclusivamente di paura, amplificata anche dallo stato di alterazione in cui si trovavano entrambi. Nel dubbio, per garantirle l’incolumità, la donna è stata allontanata.

Presso il commissariato di pubblica sicurezza di Senigallia è stata istituita un’area verde per la prima accoglienza delle donne in difficoltà, il cui allestimento è stato possibile grazie all’impegno e all’autotassazione degli operatori, nonché al contributo del vivaio "Il verde" di Senigallia. Analoga iniziativa è stata adottata dai carabinieri presso la stazione di Montemarciano dov’è stata creata la ‘Stanza tutta per sè’.