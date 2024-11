Momento positivo, Gadda sorride:: "Ma dobbiamo avere più fiducia"

Una vittoria col brivido, ma che ridà ancora più fiducia ad un ambiente che cercava continuità. Dopo il brivido finale che ha rischiato di far concludere la partita con un pareggio, Massimo Gadda analizza così la vittoria sul Roma City: "Sono contento, anche se abbiamo rischiato di subire il pareggio. Abbiamo giocato un primo tempo sottotono, eravamo troppo lenti nei movimenti. Nella ripresa siamo andati molto meglio, avremmo potuto chiuderla e poi abbiamo anche rischiato di pareggiarla. Sono convinto che si possa fare meglio, dobbiamo continuare in questo modo ed essere più convinti nei nostri mezzi". Una vittoria che non manda in soffitta i soliti problemi sottoporta: "Non ho mai perso fiducia, però dobbiamo avere più convinzione e più fiducia. Per quanto prodotto è una vittoria meritata, ma possiamo fare ancora meglio. Bugari ha fatto una partita ordinata, è un giocatore bravo tatticamente e con doti fisiche importanti, ma anche lui come tutti gli altri può fare meglio". Cosa ha detto ai giocatori nell’intervallo? "Ai ragazzi negli spogliatoi ho detto di alzare il ritmo e di avere un atteggiamento diverso. Dovevamo essere più veloci nel giocare la palla, per fortuna è successo nella ripresa. Poi io sostengo sempre che quando attacchi sotto la curva è un’altra cosa, hai una carica maggiore. Dobbiamo solo chiudere prima le partite, altrimenti rischiamo di pareggiare dopo aver prodotto molto".

Una settimana nella quale si aprirà il mercato invernale e Gadda ha già le idee chiare a riguardo: "Ho già parlato con la società: dobbiamo rinforzarci in avanti, ma senza vendere nessuno. Non vorrei che vadano via dei giocatori, ma poi è chiaro che ci sono le esigenze delle società che vanno rispettate. Non ho mai perso la fiducia in Belcastro e Martiniello, sono bravi ragazzi che vanno appoggiati. Se sono in forma sono molto forti e pericolosi. Amadori? E’ in crescita, ha ottime prospettive e le prova di oggi è sicuramente positiva. La classifica? dobbiamo finire bene il girone d’andata: abbiamo la possibilità di svoltare, dipende soltanto da noi".

Questa invece l’analisi di Cristian Pecci, tra i migliori in campo: "L’uno contro uno è una delle mie specialità, devo essere ancora più deciso, ho ancora ampi margini di miglioramento. Ci tenevamo a vincere questa partita, volevamo dare continuità e regalare una gioia ai nostri tifosi: dobbiamo solo essere più precisi sottoporta. Ora andremo a Notaresco a cercare finalmente la terza vittoria consecutiva".

