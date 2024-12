Musei in Musica: concerti e mostre fotografiche a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera

Partita la rassegna ‘Musei in Musica’, in collaborazione con la scuola di musica ‘Bettino Padovano’. Appuntamento il 14 dicembre alle 17.30 a Palazzo del Duca, la visita guidata riguarderà la mostra "Nella camera oscura di Mario Giacomelli", accompagnata dalle note del pianoforte eseguite da Davide Sgreccia (M° Mariana Rexha), mentre a Palazzetto Baviera alle 18.30 si esibirà la Street band degli allievi della Scuola di Musica "Bettino Padovano" diretta dal M° Samuele Garofoli.

Il 21 dicembre alle 17.30 proseguiranno le visite "Nella camera oscura di Mario Giacomelli" a Palazzo del Duca con la musica di Emma Pierfederici, Rebecca Giuliani (violino M° Annalisa Trizio), Agnese Franceschini, Viola Carlini (flauto M° Elena Solai), M° Federica Sbaragli (pianoforte) e alle 18.30 "Gemmy Tarini – Fotografie 1937 – 1961 Gli albori della Fotografia" a Palazzetto Baviera, con il concerto in basso solo del M° Filippo Macchiarelli.

Infine, il 23 dicembre alle 18.30 in Piazza Saffi, la rassegna "Musei in Musica Natale 2024" si concluderà animando il centro storico con lo spettacolo "SONGS (of Peace)" a cura della Scuola di Musica "Bettino Padovano" in collaborazione con la Scuola di Pace "Vincenzo Buccelletti".