Mutuo per il PalaGuerrieri: coro di proteste

Mutuo per finanziare la ristrutturazione del PalaGuerrieri: c’è chi dice no. Dopo l’assemblea pubblica del sindaco Daniela Ghergo e della giunta sul nuovo progetto che punta a far tornare ‘agibile’ il palazzetto entro la fine del prossimo anno spuntano nuove polemiche. Il consigliere comunale di opposizione Lorenzo Armezzani lamenta la mancata condivisione del restyling "costato ben 180mila euro per la sola progettazione". "La sindaco – aggiunge Armezzani - ha già detto che non c’è bisogno di spazi di dibattito pubblico perché basta il consiglio comunale. La legge sulla partecipazione, buttata nello scarico".

Ma a criticare fortemente la decisione di accendere un mutuo è l’ex sindaco Gabriele Santarelli: "Un altro mutuo che peggiorerà ulteriormente il bilancio del Comune costringendo al taglio della spesa per i servizi dal sociale fino alle manutenzioni. In campagna elettorale erano tutti d’accordo sul fatto che fosse necessario intervenire per migliorare la disponibilità in bilancio per le spese correnti penalizzate dal milione e mezzo di mutui che ogni anno devono essere pagati. Noi per questo motivo avevamo investito un milione di euro nell’efficientamento della pubblica illuminazione, intervento grazie al quale nel 2022 sono stati risparmiati circa 900mila euro. Ora ci aggiungono il carico mettendo in difficoltà tutti quelli che verranno dopo di loro e mettendo a rischio la tenuta dei conti e la possibilità di erogare servizi adeguati. In un periodo nel quale, oltretutto, l’incognita dell’evoluzione del costo di gas e corrente elettrica e dei tassi di prestito del denaro non consentono di fare programmazione nè di dormire sonni tranquilli. Dicevano, mentendo, di aver trovato un comune con il bilancio in predissesto... direi che se continuano così la strada è giusta per arrivarci sul serio. Se il bilancio fosse stato in predissesto non avrebbero potuto accendere un mutuo. Che fine hanno fatto i 7 milioni di euro di avanzo di amministrazione? Che fine ha fatto la valigetta del sindaco che diceva non sarebbe stato in sede ma in giro a cercare soldi?".

Ad oggi la giunta può contare solo su 500mila euro dalla Regione dei 3,6 milioni di euro necessari da coprire con fondi comunali e mutuo. Dalla maggioranza a replicare all’ex sindaco ci pensa Paolo Paladini: "Ma che brutta cosa ‘pontificare’ dopo averle prese di santa ragione". "Santarelli il 16 ottobre 2021, un anno e mezzo fa – ricorda il popolo della rete – da sindaco ha annunciato: ‘ll PalaGuerrieri sarà pronto tra due anni. Le risorse necessarie, vale a dire 1,8 milioni, sono pronte. Ora i progetti e i lavori’".

Sara Ferreri