Nasce il canale Oncotube: video dei medici per aiutare i pazienti in terapia oncologica

La sede della Fondazione Carifac ha ospitato la presentazione del progetto Oncotube pillole di aiuto per le terapie oncologiche: il nuovo canale online dell’Oncologia dell’ospedale di Fabriano, un portale Youtube che contiene una serie di video esplicativi condotti in prima persona da parte dei medici oncologi dell’Unità Operativa complessa (Uoc) di Oncologia Medica, Ast Ancona, riguardanti le tossicità di alcune delle terapie oncologiche frequentemente utilizzate.

"Si tratta di una prima fase di sviluppo del progetto, ma ha tutte le caratteristiche per divenire uno strumento capace di evolvere col tempo", ha spiegato il presidente della Fondazione Carifac Dennis Luigi Censi. "Dare delle notizie chiare e semplici da parte di specialisti aiuta a diffondere competenza nella maniera migliore", sono state le parole di Giorgio Saitta, presidente dell’Associazione Oncologica Fabrianese.

"Oncotube vuole essere uno strumento di supporto per tutti quei pazienti che in ogni momento e ovunque si trovino possono consultarlo, permettendo loro di affrontare nella maniera migliore il trattamento antitumorale", hanno spiegato il dirigente del reparto fabrianese Rosa Rita Silva e il medico oncologo Vittorio Paolucci.

L’Ast di Ancona, rappresentata dalla direttrice sanitaria Benedetta Ruggeri e da Massimo Mazzieri, direttore socio-sanitario, ha espresso grande apprezzamento per il lavoro di squadra, elogiando il progetto di Oncotube: "Attribuisce un ruolo fondamentale al dialogo tra paziente e medico oncologo, attraverso una metodologia importante, in cui il professionista si esprime in modo chiaro e con pacatezza, in un ambiente accogliente".

Presente all’evento anche Paolo Bacchi, videomaker del progetto che ne ha sottolineato l’approccio pionieristico, utilizzando un canale Youtube non come strumento di svago e intrattenimento, ma come forma di supporto per chi vive situazioni così delicate. La conferenza si è conclusa con l’intervento di Rosa Rita Silva che è anche tesoriere nazionale di Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi ospedalieri che amplifica la portata della tematica della comunicazione medico-paziente e dell’umanizzazione in oncologia, tradotto da Silva in "curare con cura".