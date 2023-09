Nascite in calo, diminuiscono gli studenti

In netto calo gli studenti come le nascite, negli ultimi anni, anche nella città della carta. Nei tre istituti comprensivi della città sono complessivamente 2.395 gli studenti quando appena quattro anni fa superavano quota 2.700 i bambini e i ragazzini iscritti alle varie scuole dalla scuola materna alla secondaria di primo grado. Andando a guardare nello specifico quest’anno sono 915 gli alunni iscritti all’istituto comprensivo centro "Fernanda Imondi Romagnoli" (il più numeroso) di cui 327 alla primaria Allegretto, 136 alla primaria Collodi, 299 alla secondaria di primo grado Gentile da Fabriano mentre alla scuola dell’infanzia Malfaiera sono 98 e alla scuola dell’infanzia Piazza Miliani 55. All’istituto comprensivo Marco Polo sono 671 alunni di cui 218 alla secondaria primo grado Marco Polo, 227 alla primaria Mazzini, 61 alla primaria di Marischio, 102 alla scuola dell’infanzia di Borgo, 22 in quella di Melano e 41 a San Michele. Istituto comprensivo Aldo Moro sono complessivamente 809 alunni di cui alla secondaria di primo grado Giovanni Paolo II 292 alunni, alle primarie Aldo Moro 205 e Marco Mancini 121 alunni. Alla scuola dell’infanzia Aldo Moro sono 4 le sezioni con 76 alunni. Alla scuola dell’infanzia Bruno Munari 4 sezioni con 75 alunni e a Santa Maria due sezioni con 40 alunni. Stesso trend si verifica a Cerreto d’Esi dove l’istituto comprensivo ha perso l’autonomia, in quanto sottodimensionato (meno di 300 studenti) ed è stato accorpato all’Aldo Moro di Fabriano. Il nuovo dirigente è Giosuè Rosini che ha preso servizio nei giorni scorsi. "Il nostro istituto comprensivo, dal punto di vista amministrativo – ha spiegato il sindaco David Grillini – ha perso autonomia a causa del calo demografico che sta colpendo inesorabilmente tutte le zone dell’entroterra e che non ci rende più idonei a soddisfare la norma di riferimento per il mantenimento dell’autonomia". Per questo tutte le scuole di Cerreto d’Esi sono state accorpate all’istituto comprensivo Aldo Moro di Fabriano. "Non ci saranno – ha precisato il sindaco David Grillini – spostamenti o trasferimenti di alunni e a Cerreto d’Esi verranno mantenuti gli stessi laboratori e le stesse attività finora svolte che hanno consentito alla nostra scuola di essere un’eccellenza. Ho incontrato il nuovo dirigente Giosuè Rosini e c’è stata fin da subito la volontà di proseguire la collaborazione sinergica fin qui espressa".