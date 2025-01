Nef Osimo, una vittoria che vale il primo posto

PRIME CLEANING

LA NEF RE SALMONE OSIMO

Parziali: 19-25, 16-25, 32-34

Arbitri: Gardenghi e Baldi Forti

Giornata storica per La Nef. Gli osimani - grazie alla vittoria a Riccione - chiudono al primo posto il girone di andata strappando il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Un prestigioso traguardo per la società di Piazzale Bellini, raggiunto grazie al lavoro degli ultimi anni che ha portato i biancoblu a giocarsi prima i playoff per la scalata in A3 nella scorsa stagione e ora la possibilità di conquistare l’ambito trofeo. Un match, quello contro i romagnoli, vinto con caparbietà e determinazione, gestendo bene i primi due set, 19-25 e 16-25, e vincendo il terzo dopo una vera e propria battaglia, 32-34. ‘’Siamo stati padroni del campo nei primi due set – afferma coach Roberto Pascucci -. Molto ordinati a muro e bravi in ricezione. Abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi prima della partita. Era fondamentale partire bene’’.