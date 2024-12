Niente formelle illuminate . Piazza Federico II "rivisitata"

Approvata la perizia di variante in diminuzione di piazza Federico II che, dopo la rimozione della fontana dei leoni (quasi tre anni e mezzo fa) resterà così com’è. Niente formelle illuminate e multimediali, totem, né percorsi per ipovedenti. La dirigente dell’Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Patrimonio Servizio Lavori Pubblici, Barbara Calcagni, con apposita determina ha certificato un risparmio di poco più d 27.800 euro (il 14% dell’importo totale dei lavori). La giunta Fiordelmondo ha infatti deciso di stralciare tali lavorazioni: "Impianto di illuminazione delle formelle interessate dall’allestimento multimediale con la relativa fornitura e posa in opera dei faretti e dei cavi all’interno dei cavidotti e dei pozzetti realizzati, posa in opera dei dissuasori in pietra forniti a piè d’opera e fornitura e posa in opera dei percorsi per ipovedenti". Presentata invece un anno fa un’app interattiva pensata per storia, beni, contenitori e curiosità della piazza: era stata inserita nel progetto di rifacimento di quello spazio dopo lo spostamento della fontana dei leoni ma il suo funzionamento ha mostrato dei limiti.