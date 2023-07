"Non a voce sola" a Osimo Il prof Mancuso e la botanica

Uno scienziato di fama mondiale stasera (ore 21.15) al Chiostro San Francesco di Osimo. E’ il professor Stefano Mancuso, ospite della rassegna ‘Non a voce sola’, diretta da Oriana Salvucci.

Docente all’Università di Firenze, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, Mancuso ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Nel 2013 il New Yorker lo ha inserito nella classifica degli uomini destinati a cambiare il pianeta. Con la sua start-up universitaria PNAT ha brevettato "Jellyfish Barge", il modulo galleggiante per coltivare ortaggi e fiori completamente autonomo dal punto di vista di suolo, acqua ed energia presentato all’Expo Milano 2015, che ha vinto l’International Award per le idee innovative e le tecnologie per l’agribusiness dell’United Nations Industrial Development Organization.

E’ autore di volumi scientifici e di centinaia di pubblicazioni sulle maggiori riviste internazionali. "Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale" (scritto con Alessandra Viola), più volte ristampato, è stato tradotto in ben diciassette lingue, ottenendo numerosi premi tra cui il riconoscimento di ‘Libro di scienza dell’anno’ da parte del Ministero della Ricerca scientifica austriaco.

Il celebre botanico presenterà il suo ultimo volume, ‘La tribù degli alberi’. Cimentandosi per la prima volta con la narrativa, il professor Mancuso ha scritto una storia appassionante per tutte le età. La rassegna ‘Non a voce sola’ proseguirà il 18 luglio a Montemarciano (in via Falcinelli) con Umberto Galimberti e il 24 in piazza del Crocifisso a Numana con Vittorio Sgarbi.