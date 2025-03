Non c’è un cinema, ma c’è il teatrino Campana

Il teatrino Campana di Osimo è un luogo polifunzionale per la cultura a 360 gradi, a maggior ragione in questi mesi in cui gran parte del palazzo è in fase di ristrutturazione. Tra le tante iniziative ospitate dallo spazio, che accoglie 140 posti, non potevano mancare le proiezioni cinematografiche che di solito vengono proposte d’estate nel cortile dell’Istituto. E’ stata la Asso a pensare di rivolgersi all’istituto Campana ricorrendo al suo accogliente teatrino e ricevendo fin da subito piena collaborazione dalla presidente Gilberta Giacchetti e da tutto il cda: "Il Campana è un luogo aperto a tutti, un punto di riferimento per la città a livello formativo e culturale. Già da questo weekend inizieranno le proiezioni in sala, per la gioia di tutti gli appassionati di cinema. In più occasioni ho detto che la nostra porta è sempre aperta per il Comune, a maggior ragione per garantire un più facile accesso alle iniziative culturali. La presenza della macchina per la proiezione al teatrino ci consente, per di più, di ampliare l’offerta culturale promossa direttamente dall’istituto. Stiamo già programmando infatti matinée per le scuole e rassegne di film d’autore". Le proiezioni partiranno sabato con "La città proibita". Il cinema infatti, a oggi, a Osimo non c’è. Il nuovo auditorium in centro, l’ex cinema Concerto, inaugurato lo scorso maggio dall’Amministrazione Pugnaloni, non è utilizzabile come sala cinematografica. Anzi, a dirla tutta, non è utilizzato da mesi. Prima che l’amministrazione Pirani cadesse, rispondendo a un’interrogazione, l’ex assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli aveva spiegato che mancherebbe ancora il collaudo amministrativo, a causa di contestazioni rivolte al consorzio che ha realizzato i lavori. Aveva riferito di tinteggiature interne inadeguate, un bagno non a norma e un maniglione antipanico montato al contrario. La situazione ha portato alla risoluzione del contratto con l’impresa e all’avvio di contenziosi. Ci sarebbe poi da ricavare uno spazio per installare il proiettore per l’uso cinematografico della sala. Quelle inadeguatezze di fatto rendono l’auditorium un contenitore inutilizzato dopo che il Comune è stato commissariato perché i lavori di sistemazione non sono mai partiti. Nonostante tutto, l’auditorium è stato utilizzato grazie al collaudo statico e impiantistico, esattamente fino all’estate scorsa. Infatti non si parla di mancata agibilità. L’amministrazione Pirani scelse poi di utilizzare il teatro La Nuova Fenice come sala cinematografica nel fine settimana ma a oggi è quasi impossibile trovare date disponibili per il cinema data la vasta programmazione.

Silvia Santini