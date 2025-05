Occhiali e pistola. Donna identificata

I carabinieri di Jesi hanno denunciato una donna che alle 18.30 del 12 maggio scorso era entrata alla Farmacia Comunale 2 in via Ancona tentando una rapina. "Voglio i soldi", aveva urlato seminando paura tra i dipendenti e i clienti. Ma poco avvezza a gesti del genere si era messa paura ed era scappata, tentando di far perdere le tracce. La donna aveva il volto travisato da un cappuccio e indossava occhiali scuri. Armata di pistola, verosimilmente finta, ha intimato per tre volte ai dipendenti di consegnarle i soldi in cassa. I clienti in farmacia a quell’ora erano parecchi. Ma in cassa c’erano pochi soldi contanti: molte persone ormai pagano con le carte di credito e i bancomat.

I dipendenti della farmacia non si sono fatti prendere dal panico e hanno resistito alle richieste della malvivente. Due persone sono riuscite a scappare dalla farmacia e hanno allertato il 112. Gli altri sono rimasti gelati davanti a quella pistola. Grazie anche ai filmati delle telecamere a circuito chiuso e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autrice della tentata rapina e l’hanno denunciata.