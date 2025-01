Odissea per arrivare in centro. Lavori in corso, stop al traffico. Le comunicazioni seminano il caos

"Informiamo che a partire dalle 9 di mercoledì 15 gennaio a causa di lavori di scavo stradale per la riparazione di una rottura alla condotta idrica, via XXIX Settembre verrà interdetta al traffico. Il tratto della via antistante la Banca d’Italia, verrà interdetto. Dal momento della chiusura tutte le linee del Trasporto pubblico locale saranno deviate sulla tratta via De Gasperi-via Martiri della Resistenza-Galleria del Risorgimento. Ci scusiamo per i disagi". Gli utenti e i cittadini delle scuse dei vari enti ci hanno fatto ben poco. La comunicazione è stata fatta senza alcun preavviso la sera di martedì per la mattina successiva e questo ci può stare visto che i lavori sulla conduttura in questione erano urgenti, inattesi e non programmabili. C’è stata però grande confusione sugli orari e sulle modalità delle interdizioni stradali. I lavori sono di competenza di Viva Servizi, la partecipata del Comune che si occupa della rete idrica, ma tutto il resto, ossia l’organizzazione per limitare i disagi, è stata condivisa tra amministrazione comunale e Conerobus. E ieri mattina, puntualmente è successo di tutto. La comunicazione dell’orario di chiusura del traffico lungo via Marconi e avanti fino a piazza Kennedy è stata data martedì sera e si parlava delle 9, quindi lavoratori e genitori dei bambini che dovevano andare a scuola si erano regolati di conseguenza. Tante le comunicazioni fuorvianti: "Prima hanno detto alle 9, poi sulle testate online è stato detto che le limitazioni iniziavano alle 8,30 e così mi sono organizzata per scendere prima agli Archi e venire a piedi al lavoro in centro – ci ha scritto una dipendente di un ufficio in centro – Alle 8,40 di stamattina (ieri, ndr) altro post del Comune sul suo sito Informacittà in cui si diceva che i bus della linea 1-4 avrebbero proceduto lungo via De Gasperi fino alla rotatoria di piazzale della Libertà e ritorno su via Martiri della Resistenza, De Gasperi e stazione; poi in realtà i bus hanno proseguito fino alla rotatoria della san Martino, con gli autisti che hanno chiesto ai vigili se potevano passare. Una confusione totale. Qui c’è gente che lavora e che ha degli orari da rispettare".

La confusione è stata sicuramente innescata dalla complessità dell’intervento visto che "non essendo stato possibile individuare la perdita sulla condotta con la strumentazione tecnica, sarà necessario eseguire dei sondaggi preventivi per cui i lavori potrebbero proseguire anche nella giornata di giovedì 16 gennaio" secondo una nota diffusa ieri mattina da parte di Viva Servizi.

p.cu.