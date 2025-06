Okasa Falconara trionfa 4-2 contro Bitonto nella semifinale di futsal femminile

BITONTO

2

FALCONARA

4

BITONTO: Jozi, Tampa, Renatinha, Santos, Mansueto, Nicoletti, Lucileia, Pezzolla, Coda, Abbadessa, Grieco, Divincenzo. All. Marzuoli

OKASA FALCONARA: Sestari, Elpidio, Martín Cortés, Pereira, Ferrara, Praticò, Gregori, Fernandes Balardin, Ciccale, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

Cuore, corsa, tifo. Il mix perfetto porta in dote la prima affermazione dell’Okasa Falconara nella gara 1 di semifinale contro il Bitonto. Le ragazze di Domenichetti espugnano il PalaPansini 2-4 e mettono un tassello importante in vista del return match – venerdì ore 20 al PalaBadiali – che può già assegnare un pass per l’ultimo atto della serie A femminile di futsal. La vittoria falconarese è figlia della tenacia e della capacità di reagire. Sempre. Di fronte alle stelle brasiliane di Puglia, è Isa Pereira ad affondare per prima la difesa locale mettendo Praticò in prima fila per sbloccare il risultato. Il team di Marzuoli non ci sta e pareggia con Mansueto ma alla sirena dell’intervallo le marchigiane sono ancora avanti con Pereira. Nella ripresa l’assalto bitontino è forsennato, Falconara chiude e riparte in contropiede. E con Elpidio fissa l’1-3. Pirotecnico il finale. Mansueto, da quinto di movimento, accorcia ancora le distanze e a meno di un minuto dal termine l’arbitro annulla una rete a Lucileia. Capitan Ferrara a 10 secondi dal triplice fischio mette la parola fine alle ostilità. Venerdì, alle 20, la gara 2 a Falconara per l’accesso alla finale.