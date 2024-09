"Oltremare", si inaugura la mostra dedicata al fumetto arabo

Una sintesi della più interessante produzione a fumetti dei paesi arabi affacciati sul Mediterraneo e una serie di attività collegate di approfondimento.

Parliamo della mostra "Oltremari. Nuove traiettorie del fumetto arabo" la quale sarà inaugurata oggi (ore 17,30) a palazzo Bisaccioni. Organizzata da Acca – Accademia di Comics, Creatività e Arti Visive, Fondazione Carisj e da Paff! International Museum of Comic Art di Pordenone, la mostra sarà aperta fino al 24 novembre ed espone opere di giovani autori e autrici del mondo arabo che raggiungono l’Italia proponendo audaci e innovative sperimentazioni del racconto disegnato, ribaltando la prospettiva e mescolando generi e immaginari.

Loro sono: Deena Mohamed, Ganzeer, Tracy Chahwan, Issam Smiri e i Twins Cartoon. "I loro sguardi – spiega il co-curatore Alessio Trabacchini - restituiscono un mondo multiforme, a volte in segni d’inchiostro densi, altre tra fibre di antichi tessuti, altre ancora nei colori brillanti dell’epoca del digitale. Realtà e immaginazione si intrecciano a memorie di passati travagliati e visioni di futuri distopici, sogni di libertà infranti, incubi e desideri".

Nel mondo arabo, l’emergere di una scena di fumetto indipendente per adulti si inserisce nelle grandi trasformazioni culturali della primavera araba. "Questa mostra - aggiunge Luce Lacquaniti co-curatrice - dà conto delle ultime novità, riunisce giovani artiste e artisti che, in molti casi, vengono in Italia per la prima volta. Le loro storie attraversano più di un confine, artistico e geografico e prendono le mosse sia dalle coste tunisine, egiziane e libanesi, sia da oltreoceano tramite artisti della diaspora araba negli Usa, per approdare a Jesi, città natale di Federico II, protagonista dello scambio tra le due sponde del Mediterraneo". "Sono previsti anche - spiega il coordinatore Roberto Gigli - per tutto il periodo della mostra laboratori, concerti, performance e seminari rivolti a un pubblico ampio e alle scuole".

sa.fe.