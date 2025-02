Omaggio a David Lynch:: "The Elephant Man" in lingua originale

Appuntamento imperdibile per gli amanti del grande cinema ad Ancona. Questa mattina (ore 11.30) la rassegna ‘David Lynch - The best to ever do It’ fa tappa eccezionalmente al CinemAzzurro di via Tagliamento, invece che all’Italia in corso Carlo Alberto, per motivi organizzativi. Del grande regista scomparso di recente si potrà vedere un capolavoro assoluto: ‘The Elephant Man’ (1980), in lingua originale con sottotitoli in italiano. La vicenda si svolge nella Londra di fine Ottocento, dove il deforme John Merrick viene ‘scoperto’ da un medico di buon cuore, il dottor Treves, durante uno spettacolo di strada gestito dal malvagio signor Bytes. Merrick soffre della sindrome di Proteo, tanto da venire soprannominato ‘Uomo Elefante’. Una pellicola commovente, che conferma il genio di David Lynch, qui alle prese con la sua seconda opera, dopo ‘Eraserhead’. La proiezione sarà preceduta da un brunch ‘made in Usa’.