Cade da impalcatura di 3 metri in Fincantieri: operaio grave

Ancona, 2 maggio 2025 - È in gravissime condizioni un operaio di 61 anni caduto da un’impalcatura a tre metri di altezza mentre era al lavoro in uno scafo in costruzione a Fincantieri. L’uomo, di cittadinanza straniera, che ha perso conoscenza dopo l’impatto con il capo al suolo, è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Rossa presente sul posto con l’automedica e l’ambulanza della Fincantieri. È stato successivamente trasportato all’ospedale regionale di Torrette, dove ha fatto subito ingresso in sala emergenza.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata subito allarmante. L'operaio giaceva esanime, privo di conoscenza. Il personale sanitario ha immediatamente prestato le prime cure, stabilizzando il paziente sul posto per il trasporto d'urgenza. La gravità del trauma cranico riportato ha reso necessario il trasferimento in codice rosso traumatico al reparto di emergenza dell'ospedale regionale di Torrette, dove i medici si sono immediatamente attivati per cercare di salvarlo. Le prossime ore saranno cruciali per valutare l'entità delle lesioni e le sue possibilità di sopravvivenza.

Il grave incidente sul lavoro avviene il giorno dopo la Festa dei lavoratori. Giusto ieri il governatore delle Marche Francesco Acquaroli aveva parlato della urgenza della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Lavoriamo ogni giorno per costruire opportunità, garantire formazione e sicurezza, promuovere l’inclusione – aveva scritto ieri sui social il governatore, dopo aver partecipato partecipato alla cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro organizzata dalla Prefettura -. Il lavoro non è solo un diritto, è dignità, è identità, è futuro. E per noi, una priorità assoluta”.