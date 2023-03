"Ora uniti per sconfiggere la destra"

"Credo che le primarie di domenica abbiano dimostrato non solo la vitalità di un partito che dopo le elezioni politiche veniva dato per spacciato da molti, ma anche la sua capacità di rinnovarsi e di rilanciare la sfida per il governo nazionale e della Regione Marche. I miei complimenti per la vittoria e i miei auguri di buon lavoro vanno a Elly Schlein e Chantal Bomprezzi, così come un doveroso ringraziamento va a Stefano Bonaccini e Michela Bellomaria, che con la loro passione hanno reso possibile un congresso vero, basato sulla più ampia partecipazione e sul confronto democratico – a dirlo è il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi che per la segreteria regionale aveva sostenuto Michela Bellomaria – Una caratteristica che, nonostante le difficoltà contingenti, rende il Partito Democratico un’eccezione assoluta nel panorama politico italiano. Ciò deve renderci ancora più orgogliosi di quanto abbiamo fatto e spingerci a chiudere una lunga stagione di divisioni che, purtroppo, hanno nuociuto sia al partito che a quelle battaglie che una forza autenticamente progressista è chiamata a condurre. L’avversario è la destra, sia in Italia che nelle Marche. Una destra pericolosa per i diritti, nemica di ogni forma di diversità, antisociale e baluardo di ogni forma di privilegio".