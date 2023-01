Oratorio Carità: rinnovo guardiania

L’appalto per la guardiania dell’oratorio della Carità è scaduto il 31 dicembre, l’amministrazione Ghergo sta cercando di risolvere il nodo. È emerso durante il consiglio comunale dove il consigliere Danilo Silvi ha sollevato la questione. A rispondere l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni: "Con la prossima variazione di bilancio (a febbraio, ndr) è previsto il rinnovo dell’appalto per garantire apertura e chiusura dell’Oratorio ma anche un adeguato compenso economico alla guardiania, perché l’addetto riceveva un trattamento assolutamente sfavorevole, a fronte di un costo elevato per la ditta di appalto. Attualmente comunque l’oratorio è sempre fruibile e visitabile per tutti i gruppi o qualsiasi utente che lo richieda allo Iat o alla Pinacoteca. Piano per cultura avviato dall’amministrazione è molto robusto, per quanto poteva essere fatto agli inizi con modeste risorse di bilancio. Sono stati realizzati eventi che hanno valorizzato i siti culturali fabrianesi e anche il teatro è stato rilanciato, sono stati portati avanti progetti culturali anche relativi alla tradizione e all’artigianato legato alla carta".