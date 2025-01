"Orto botanico, ritardi a causa dell’alluvione"

Il recupero e il rilancio dell’Orto Botanico rimandato a causa dell’alluvione. Lo ha spiegato ieri l’assessore Marco Battino, che ha curato l’intervento di rilancio del sito di competenza comunale tra Casine di Paterno e la Selva di Gallignano, rispondendo a un’interrogazione consiliare di Andrea Vecchi (Pd): "Si tratta soltanto di poche settimane di ritardo a causa dei danni provocati dall’alluvione del settembre scorso – ha detto Battino – Il bando era stato presentato l’estate scorsa e poi il progetto è passato in giunta a novembre per quasi 200mila euro. Fatta la progettazione esecutiva, il bando aveva una sua scadenza, ma purtroppo gli eventi calamitosi hanno provocato l’allagamento delle strade e dei sentieri in quella zona. Bisognava inoltre tenere d’occhio l’esondazione del fosso che scorre in quell’area, cercando di metterlo in sicurezza. Al netto di tutto ciò, confermo che si tratta di un lieve ritardo. Colgo l’occasione per precisare che l’alluvione ha provocato la rivisitazione soltanto di uno dei quattro lotti previsti per il restyling dell’orto botanico. Poche settimane dunque, nulla in confronto a un quarto di secolo in cui l’amministrazione comunale non ha investito un centesimo in fondi su quel progetto di rilancio". Progetto che prevede, tra gli altri, la realizzazione di un percorso pedonale nuovo di zecca per rendere più fruibile il sito, in passato frequentato soprattutto dalle scuole e che adesso si punta a rilanciare allargando l’offerta del pubblico fruitore.