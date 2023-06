OSIMO, Consiglio approva variante semplificata al Prg, rischio revoca 3,1 milioni di euro

È stata votata in Consiglio a Osimo l’approvazione della variante semplificata al Prg necessaria per realizzare la bretella tra le vie Sbrozzola e Ancona a San Biagio. Un’opera da circa un chilometro che rientra nella viabilità di adduzione al nuovo Inrca, finanziata dal Ministero, tramite la Regione, per 3,1 milioni di euro che miglioreranno il collegamento tra Osimo e il futuro ospedale all’Aspio di Camerano. Il cronoprogramma prevedeva l’appalto dei lavori entro fine 2022, mentre il Comune per ora ha solo appaltato il progetto dovendo seguire un iter urbanistico molto complesso. Secondo le Liste civiche quei fondi sono ormai persi: "La negligenza di questa amministrazione non ha mai fine. Il Comune ha perso importantissimi fondi pubblici che la Regione gli aveva assegnato a causa di ritardi", dicono. "Finché non ci dicono che i fondi sono revocati abbiamo il dovere di proseguire e farci trovare pronti per l’appalto, mi auguro che in Regione capiscano le difficoltà e non rendano vani gli sforzi di chi ha lavorato per questa opera viaria, nel caso cercheremo altri finanziamenti", ha replicato il sindaco Simone Pugnaloni. La consigliera civica Monica Bordoni: "Revoca di oltre tre milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere pubbliche per mancato consolidamento dei finanziamenti statali".