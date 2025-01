Osimo dice addio a Nello Storani. Storico commerciante del centro

Tutta Osimo è in lutto per la scomparsa improvvisa di Nello Storani. E’ deceduto mercoledì mattina a 73 anni. Storani era un commerciante storico, chiunque a Osimo è entrato almeno una volta nel suo negozio a due passi dal centro per acquistare vernici, pennelli o per incorniciare un dipinto. Era un uomo cordiale, alla mano, benvoluto da tutti, così lo ricordano oggi anche per aiutare in questo momento difficile la famiglia. Una persona impegnata per il lavoro, la famiglia e anche la sua città, è stato infatti storico militante di Alleanza Nazionale ed esponente del centro destra cittadino. Rappresentava insomma un po’ di "osimanità", un punto di riferimento per il tessuto sociale e civile. Addoloratissimi la moglie Elvia Ricci e il figlio Giacomo cui si unisce l’abbraccio di Osimo. Tanti i messaggi di cordoglio ricevuti in questo momento. La salma di Storani è stata esposta nella casa funeraria Re a Padiglione fino alle 10 di stamattina quando ha inizio il funerale nella chiesa della Sacra Famiglia. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene per le donazioni. Dopo la celebrazione funebre, la salma proseguirà per la tumulazione al cimitero Maggiore.