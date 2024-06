Osimo, la giunta è confermata. Gli esecutivi di Polverigi e Sirolo

E’ tutto pronto per la consegna delle chiavi della città da parte dell’ormai ex sindaco Simone Pugnaloni al neo eletto Francesco Pirani, cerimonia che si terrà domani alle 9.30 nell’atrio comunale. Il toto nomi per la giunta è presto fatto. Sarebbero due i componenti per ciascun gruppo della coalizione: Gilberta Giacchetti e Monica Bordoni (Liste civiche storiche di Dino Latini), quest’ultima forse vice, Renato Frontini e Monica Santoni (Fratelli d’Italia e Forza Italia), Damiano Pirani e Graziano Sabbatini per la lista Pirani sindaco, Giulia Dionisi per le liste della coalizione apparentata con Pirani, quella di Sandro Antonelli (rappresentata anche da Santoni). Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Ancona e Pesaro, dovrebbe essere l’unico esterno scelto da Pirani. Stefano Simoncini sarebbe alla presidenza del Consiglio comunale, Achille Ginnetti all’istituto Campana (posizione ricoperta da Giacchetti) e Antonelli all’Astea. Venerdì sera intanto si è tenuto il primo consiglio comunale convocato dal sindaco riconfermato Daniele Carnevali: su di sé ha assunto le deleghe a Urbanistica, Bilancio, Cultura e Personale, vice Francesco Paolucci (assessore ad Ambiente, Manutenzioni, Sport, Sicurezza), Luciano Soldini (Lavori pubblici, Risparmio energetico, Protezione civile e Innovazione), Loredana Dottori (Istruzione, Politiche sociali e sanitarie) e Caterina Belelli a Turismo, Politiche giovanili, Attività economiche, Partecipazione e comunicazione. La nuova giunta di Sirolo del sindaco Filippo Moschella invece, che si insedierà giovedì, è composta dal vicesindaco Luca Ruggeri e dagli assessori Andrea Aiudi, Caterina Mandolesi, Giovanna Morresi.