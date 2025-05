Osimo si impone con il Riccione. E adesso scattano subito i playoff

LA NEF RE SALMONE

PRIME CLEANING RICCIONE

Parziali: 25-21, 25-11, 25-16

Arbitri: Pagliocca e Concilio.

Missione compiuta per Osimo che chiude al primo della classe il girone E della B maschile. La Nef Re Salmone Libertas vince per 3-0 contro la Prime Cleaning Riccione e chiude davanti a tutti questo campionato vissuto da assoluta protagonista.

Un risultato storico per la società di piazzale Bellini che adesso potrà giocarsi nei playoff la promozione per tentare l’approdo in A3 e portare il volley di Osimo a livelli altissimi. Un risultato figlio del grande lavoro di squadra da parte di tutte componenti, che hanno voluto fortemente questo traguardo, raggiunto con impegno, dedizione e lavoro. Sestetto iniziale con Cremascoli, Maretti, Stella, Silvestroni, Carotti, Boesso, libero Gori. Nel primo set Carotti a muro e Stella in attacco fanno la differenza. nel secondo le qualità della squadra di Pascucci vengono fuori dopo un equilibrio iniziale. Nel terzo parziale Osimo parte bene a muro e in battuta guadagnando subito un cospicuo vantaggio che mantiene fino alla fine.

"E’ stata la partita che ci eravamo detti di fare - afferma lo schiacciatore de La Nef Lorenzo Maretti -. Siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Sapevamo che Riccione era già retrocessa ma abbiamo avuto delle difficoltà. Adesso si volta pagina: l’obiettivo è raggiunto ma ci sono altre partite e dobbiamo essere bravi come abbiamo fatto finora".x