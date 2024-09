Osimo Stazione, simboli nazisti sullo stabile sopra il playpark

E’ lo stabile sopra il play park di Osimo Stazione a essere finito nel mirino dei residenti, arrabbiati. Versa nel totale degrado quella ex struttura commerciale a oggi dismessa, piena di scritte con simboli nazisti fatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate. Tanta la rabbia di un residente, giovane papà, che ha espresso tutto il suo disappunto con sarcasmo: "Belle le passeggiate con i figli vicino casa, costruttive e di buona etica. Ormai da troppo tempo la situazione è questa. Ci sono anche pezzi di vetro per terra, pericolosissimi. Ma chi dovrebbe controllare, ripulire, sorvegliare? Noi che abitiamo attaccati allo stabile? Se è così mi ci metterei in prima persona per salvaguardare il degrado della zona soprattutto a salvaguardia dei più piccoli che ci crescono". Sarebbero stati ragazzini annoiati che devastano il bene pubblico e creano disagio ai residenti e non solo, rimanendo, quasi sempre, impuniti dalle forze dell’ordine. Intanto l’assessore Michela Staffolani annuncia che la staccionata interamente distrutta ai centralissimi giardini di piazza Nuova è stata da poco riparata dagli operai della Osimo servizi. Ad agire la scorsa settimana, tra i preparativi per la festa del patrono (quasi tutti saltati per il maltempo, tanto che il concerto di Enrico Ruggeri di stasera sarà recuperato il 12 ottobre), sarebbe stata una baby gang la cui identità è tuttora sconosciuta. Ci sono le telecamere di videosorveglianza ma pare non abbiano inquadrato gli autori.