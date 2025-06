Pallacanestro Jesi: la squadra jesina pronta per il campionato di serie B

Notizia di poche ore fa: la Pallacanestro Jesi la neonata squadra di chiare radici jesine di cui lei è vicepresidente disputerà il prossimo campionato di serie B. Massimo Stronati, lo sapeva che erano in tanti ad aspettare questa notizia?

"Lo scorso 8 ottobre nella conferenza stampa che annunciava la nostra partecipazione al campionato Dr1 avevo parlato di un progetto di Jesi per Jesi – cosi il dirigente jesino – Durante il campionato, vista la presenza assidua e costante di tanti tifosi in una categoria sicuramente non rispondente alle esigenze e alle tradizioni della nostra pallacanestro e sopratutto la convinzione di una città intera che il nostro progetto era ed è all’insegna dello sport e della gente, siamo andati oltre. Per Lupo Rossini non servono presentazioni, per Michele Paoletti parlano le esperienza maturate in società di A. Io? Semplicemente un nostalgico dell’Aurora, della Polisportiva Aurora nata nel mio quartiere, il quartiere Prato, da quel genio unico che risponde al nome di Don Roberto Vigo!". E adesso che succede?

"Con Roseto 20 20 abbiamo formalizzato la fusione, aspettiamo l’ok della Federazione poi ci iscriveremo al campionato B interregionale. Giocheremo a Jesi, al PalaTriccoli. Ovviamente ci sono un allenatore - stiamo valutando alcuni profili - e una squadra da costruire Al momento siamo concentrati sull’aspetto burocratico della fusione. Ma con persone come Lupo e Michele possiamo stare tranquilli".

Troppo presto per parlare di obbiettivi?

"Appena avremo il riscontro ci metteremo al lavoro su squadra, campagna di comunicazione e marketing e per scrivere altre pagine della nostra storia". Lei era noto per le sue attività imprenditoriali, le va riconosciuto il merito di aver concluso positivamente l’operazione Amazon a Jesi, vive ancora sotto scorta?!?.

"Ebbene si, da più di due anni e non è poco e non è facile convivere con una libertà limitata, una situazione che richiede grandi sforzi sotto l’aspetto di razionalità e pazienza. Anche oggi mi sembra tutto assurdo ma purtroppo le minacce ci sono state così come è tangibile ciò che è stato fatto. L’operazione Amazon porterà un enorme sviluppo e questo a qualcuno non va giù per diverse ragoni, ovviamente. Io vivo e amo questo territorio, accetto a fatica questo stato di cose e soffro al pensiero che possa accadere qualcosa alla mia famiglia. Da tempo, e per mia fortuna, mi conforta la presenza discreta e costante delle Forze dell’Ordine che non finirò mai di ringraziare".

Gianni Angelucci