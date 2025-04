Paolo di Paolo al teatrino Campana di Osimo per presentare il suo ultimo libro dedicato alle poesie studiate a scuola

Lo scrittore, giornalista e drammaturgo Paolo di Paolo sarà oggi alle 18 al teatrino Campana di Osimo per presentare il suo ultimo lavoro, "Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola", edito da Il Mulino nell’ottobre scorso. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’istituto superiore Corridoni Campana e l’Istituto Campana per l’istruzione permanente. Un’occasione ghiotta per condividere con i giovani studenti un percorso che condurrà il pubblico a rivivere e restituire significato a testi della memoria dimenticati, incontrati tra i banchi scolastici, entrati poi nel profondo della propria memoria involontaria, grazie ad autori come Dante, Petrarca e Leopardi. L’autore, giovanissimo e già con un curriculum di riconoscimenti all’interno del Premio Italo Calvino e tanti altri, stamattina al Corridoni incontra gli studenti delle classi terze per affrontare insieme il testo letto dai ragazzi "Romanzo senza umani", entrato nella cinquina del Premio Strega 2024.