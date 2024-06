Paolo Nori e "A cosa servono i russi". Lo scrittore al festival della poesia

E’ una giornata ricca di eventi quella che il Festival internazionale di poesia totale ‘La Punta della Lingua’ propone oggi ad Ancona. Il momento più atteso è l’incontro con il grande scrittore e saggista Paolo Nori (ore 21.30, corte della Mole), ‘A cosa servono i russi’, un monologo con 12 immagini a cura di Claudio Sforza, i contributi audio dell’Internazionale russa e la registrazione della voce originale di Tolstoj.

"Che potere hanno i grandi autori russi del passato, sulle nostre vite di occidentali del ventunesimo secolo? - si chiede l’autore -. Perché li leggiamo ancora, ammesso che li leggiamo? Mi viene in mente Iosif Brodskij quando dice che, se saremo sconfitti, dobbiamo perlomeno provare a interpretare la parte dell’uomo libero". Ingresso 8 euro (prevendite su www.eventbrite.it). Nella Sala Boxe della Mole (ore 19) ci sarà la presentazione in anteprima nazionale di ‘A voi starebbe bene?’, romanzo di Annie Denton Cridge tradotto per la prima volta in italiano.

Alle origini della fantascienza femminista, in questa originalissima opera, la scrittrice inglese immagina un viaggio su Marte dove i ruoli sono invertiti: le donne fanno i lavori degli uomini e viceversa. Interverrà la traduttrice Stella Sacchini. Ad aprire la giornata (ore 17) saranno i ragazzi con ‘L’insurrezione della giovane poesia. Incontro tra grandi e nuovi poeti’. Giovani poeti e poetesse, che hanno conosciuto nelle precedenti edizioni del Festival l’opera di Fiori e Magrelli grazie al progetto ‘Adotta l’Autore’ e hanno continuato a coltivare il proprio amore per i versi, lanciano il loro manifesto per una poesia nuova. Gli studenti del liceo Galilei presenteranno le proprie rielaborazioni multimediali. Interventi video di Umberto Fiori e Valerio Magrelli.

Alle ore 18 con Giulio Mozzi si parlerà delle ‘Vite parallele e fantastiche di Pellegra Bongiovanni e Teresa Bandettini’. Mozzi getta nuova luce sulle figure di due poetesse del Settecento italiano ‘rimosse’ dal canone. Furono vere glorie? Interverrà Sara Lorenzetti. Alle ore 23 al Lazzabaretto ‘Psicofonie dj-set’ con Paolo F. Bragaglia. Psicofonia è l’ascolto attraverso apparecchiature elettroniche delle voci che, si suppone, provengano da una dimensione ultraterrena. ‘Psicofonie’ è un progetto che vuole raccogliere e portare all’ascolto vinili che il più delle volte giacciono inascoltati da decenni.