"PaoloBrunelli" rinasce dall’acqua di via Carducci

Al via i lavori nella gelateria Paolo Brunelli di via Carducci, l’obiettivo è riaprire entro Pasqua. A dare l’annuncio è stato lo chef del gelato dal suo profilo Facebook: "Eccoci, un misto di gioia e tristezza: oggi iniziano ufficialmente i lavori di rifacimento in via Carducci – il post di Brunelli – step dopo step vi terrò aggiornati sulla ricostruzione e sulla rinascita di un negozio dall’estetica tutta nuova". A poco più di sei mesi dall’alluvione sono iniziati i lavori in uno dei locali più frequentati della spiaggia di velluto, la gelateria di Paolo Brunelli che ha subito ingenti danni: sul retro era presente il laboratorio e i macchinari che hanno un costo che spazia dai 40 ai 50 mila euro ciascuno, tutti inutilizzabili a causa del fango. Per Brunelli, oltre il danno, la beffa perché ha dovuto perfino pagare per smaltire i macchinari danneggiati. Il nuovo locale si chiamerà PaoloBrunelli e avrà un design tutto nuovo, ma con lo stesso stile. La proposta per il cliente sarà invece ampliata, com’è stato un po’ per il ‘Combo’ di Marzocca, una gelateria gourmet con prodotti di contorno. Un punto di riferimento per gli amanti del gelato, un’eccellenza per la spiaggia di velluto che, può vantare oltre agli chef stellati anche il re del gelato. Via Carducci, il salotto della città tornerà ad avere tutte le sue attività aperte, nonostante i dubbi iniziali di tanti che vedono il Misa, in attesa della messa in sicurezza, come una costante minaccia a due passi dal loro luogo di lavoro.