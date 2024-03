Parcheggi, aumentano le tariffe, ma anche le zone per residenti: la rivoluzione

Ancona, 9 marzo 2024 – Più zone residenti e tariffe sulla sosta riviste. Al netto delle smentite dei vertici di Palazzo del Popolo, la giunta è pronta a rimettere mano ai pedaggi delle zone blu e dei permessi residenti anche se probabilmente a partire dal 2025. Le zone blu aumenteranno soprattutto nelle zone centrali, ma le tariffe saranno calmierate.

Previsto, dal 2025, anche l’aumento dei permessi sosta, fermi da parecchio a 33 euro annui: la nuova soglia dovrebbe superare i 40 euro. I passaggi sono in corso di analisi da parte degli uffici, ma l’obiettivo è duplice: da una parte rimodulare l’offerta degli stalli spalmando la nuova strategia su tutta la città e non più concentrando l’attività soltanto su centro, centro storico e quartiere Adriatico, dall’altra aumentare le entrate per finanziare nuovi parcheggi. Il calcolo, per ora assolutamente parziale, è di introitare nelle casse comunali almeno 2 milioni di euro l’anno in modo da liberare risorse per altri capitoli del bilancio comunale.

Gli assessorati che più hanno bisogno di risorse sono le manutenzioni e il verde. Sarà la nuova multi utility comunale a occuparsi del tema, Ancona Servizi (ex Mobilità&Parcheggi). L’idea è ripensare la logica della sosta in città aumentando la cosiddetta sosta produttiva o veloce in centro cercando di incentivare altri sistemi di trasporto per raggiungere le zone più frequentate. In questo senso sta l’aumento dei parcheggi blu in centro, spingendo verso soste rapide, anche per pochi minuti, insomma orientare il flusso della sosta e calmierare le tariffe. Sicuramente ci sarà un aumento, sebbene ancora non sia chiaro nel dettaglio: si era parlato di 5-10 centesimi in più, molto dipenderà da zona a zona.

La vera rivoluzione, in realtà un ritorno al passato, saranno le 15-16 zone residenti che lo studio richiesto dalla giunta dovrà delineare. Zone meno ampie per evitare soste prolungate e dare la possibilità ai residenti di avere più respiro. Da alcuni mesi il personale di M&P sta effettuando uno studio approfondito su tutti i parcometri della città per capire come sono orientati gli automobilisti e al tempo stesso analizzando le richieste dei permessi sosta in rapporto alle residenze.

Intanto, a proposito di tariffe, nel comune di Ancona restano invariate quelle relative agli oneri di urbanizzazione. Il tutto in attesa delle determinazioni stabilite dalla nuova Legge urbanistica regionale approvata alla fine del 2023 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2024, che prevede, tra l’altro, una serie di agevolazioni tariffarie per l’incentivo degli interventi di rigenerazione urbana. È il contenuto della proposta di deliberazione consiliare presentata dall’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio e approvata l’altro giorno dalla giunta comunale.