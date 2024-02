Parco del Conero, la prima volta di un ministro

Domani alle 10 circa il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sarà in visita al Parco del Conero nella sede di via Peschiera 30 a Sirolo. Ad accoglierlo ci sarà il presidente Luigi Conte, gli onorevoli Stefano Benvenuti Gostoli e Francesco Battistoni, l’assessore Regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, i sindaci dei Comuni che ricadono all’interno del Parco (Ancona, Numana, Sirolo e Camerano), il colonnello Roberto Nardi, comandante regione dei carabinieri Forestale Marche, i membri del consiglio direttivo, il Direttore Marco Zannini e tutto lo staff. La visita prevista di circa 30 minuti sarà l’occasione per presentare al Ministro Pichetto Fratin l’iter in corso per far sì che il Parco del Conero diventi parco nazionale aprendo nuove e fondamentali prospettive di sviluppo per tutto il territorio e per la sua tutela ambientale all’insegna della sostenibilità.

"Abbiamo raccolto la disponibilità del Ministro Pichetto Fratin a conoscere da vicino la nostra realtà. E’ un momento storico per questo Ente parco che mai, in oltre 35 anni di storia, aveva ricevuto la visita di un Ministro" ha detto il presidente Conte.