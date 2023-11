Pasticceria Gianfelici nelle mani di Cascia

Marco Cascia con le sue prelibatezze sbarca a Jesi e prende le redini della pasticceria Gianfelici che ha cessato l’attività storica al viale della Vittoria. "La notizia circola ormai da giorni – annuncia sui social Cascia (nella foto), maitre chocolatier, titolare della Dolce vita di Moie – ed è arrivato il momento di renderla ufficiale: con immensa gioia e senso di responsabilità comunichiamo che abbiamo rilevato la pasticceria Gianfelici di Jesi. Questa transizione rappresenta un nuovo capitolo nella storia della nostra amata pasticceria e della nostra famiglia, che affonda le sue radici in questo mestiere da generazioni. Chi ci conosce sa quanto la pasticceria rappresenti per noi molto più di una professione. Fare dolci è una vocazione, è la nostra storia, è ciò che facciamo ogni giorno da 60 anni per rendervi felici. Sappiamo che la pasticceria Gianfelici ha occupato e occuperà sempre un posto speciale nel cuore di tanti jesini e che per anni il suo nome è stato sinonimo di eccellenza e dedizione alla qualità. Come nuovi gestori siamo ben consapevoli del posto che stiamo per occupare: non vogliamo sostituire ricordi, ma costruirne di nuovi con voi".