"Per rilanciare Ancona ora serve l’aiuto di tutti"

"Stiamo cercando di rilanciare Ancona nel suo complesso, partendo anche dal commercio, dagli eventi e dall’attrattività anche al di fuori delle mura cittadine. Da soli non possiamo fare molto, serve l’aiuto di tutti, ecco perché iniziative come quelle proposte da Confartigianato sono per noi straordinarie e vitali anche sotto il profilo turistico". Così Daniele Silvetti durante la presentazione di "Food&Drink", aperitivi e cene internazionali, in programma oggi e domani in 40 locali della città: "Questi sono i mesi più importanti per la nostra amministrazione che si prepara a stilare il bilancio di previsione – ha aggiunto Silvetti – Abbiamo iniziato con la Festa del Mare e pare che le cose siano andate bene, ma non intendiamo fermarci lì, anzi. Ancona grazie a noi diventerà molto centrale su vari ambiti e quello dei Grandi Eventi sarà uno di questi".

Grande soddisfazione è stata espressa dai vertici di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro Urbino, a partire dal suo segretario, Marco Pierpaoli: "Questa iniziativa ci inorgoglisce perché rappresenta un’eccellenza. Riuscire a far collaborare oltre 40 attività per promuovere oltre se stesse il territorio rappresenta uno degli obiettivi di Confartigianato – ha detto Pierpaoli e con lui Paolo Longhi, segretario Confartigianato territoriale di Ancona – Prevedere eventi settimanali con la collaborazione dell’amministrazione comunale, per rendere viva e attrattiva la città, era una delle richieste avanzate in campagna elettorale, dunque non possiamo che dirci soddisfatti".