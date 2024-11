Pesci robotici, influencer e campioni dello sport: ecco la fiera delle startup

Sono oltre 1.400 gli iscritt agli eventi di "StartAn", la fiera nazionale delle startup che si svolge al teatro delle Muse. Mentre, in mattinata, nel salone delle feste si ultimava la preparazione per l’apertura dell’area expo, nel foyer si apriva l’area spinoff dell’Università Politecnica delle Marche, che, tra le varie eccellenze, ospitava anche il pesce robotico di AnCybernetics di Giacomo Fiara. In quest’area sono stati dunque presentati Guizzo e Sciuro, i due dispositivi a forma di pesce realizzati dalla startup anconetana non solo per scopi di educational, ma anche per scopi professionali e di ricerca nella robotica marina e come base di partenza per mettere in campo soluzioni tecnologicamente più sviluppate, che saranno in grado di compiere operazioni complesse in mare, a vantaggio della blue economy. I due dispositivi presentati sono quindi, di fatto, i precursori di un veicolo sottomarino bioispirato che potrà compiere esplorazioni e ricostruzioni dei fondali marini e navigare in sciame, con applicazioni di tutela della fauna e dell’ambiente marino in generale.

La mattinata in platea è trascorsa con le testimonianze di influencer ed esperti molto noti: Carolina Sansoni, co-founder della pagina Instagram Talk in Pills, news in pillole dal mondo del lavoro (150mila follower); Tommaso De Vecchis, atleta della Nazionale italiana di ginnastica artistica, trainer e imprenditore che ha fondato un marchio di abbigliamento sportivo nel 2018 per rompere le regole indossando in pedana capi diversi da quelli tradizionali; Virginia Tosti, co-fondatrice di Start2Impact, startup innovativa che fornisce in una piattaforma web formazione teorica, pratica e offerte di lavoro, e che la Commissione europea ha inserito fra i membri della Coalizione per le competenze digitali e il lavoro, a fianco di grandi aziende come Google e Apple. Al link https://start-an.it/programma/ il programma di oggi: ultima giornata con tra gli altri, il campione olimpico Igor Cassina e la ballerina Sofia Cagnetti.