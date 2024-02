Petri è ambasciatore. Incarico in Uruguay

Fabrizio Petri ha assunto ieri l’incarico di ambasciatore d’Italia a Montevideo. "Sono fiero di rappresentare l’Italia in Uruguay – scrive Petri su X –, terra che storicamente ha accolto l’emigrazione italiana e con un futuro promettente di opportunità da cogliere e coltivare. Farò leva sui consolidati rapporti bilaterali per sfruttare ancora più intensamente il potenziale di crescita delle nostre relazioni". Nato ad Ancona l’11 ottobre del 1962, Petri si laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1986. Dopo un primo incarico alla direzione generale Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri, nel 1990 assume un incarico nella segreteria generale della presidenza del Consiglio. Nel 1992 è incaricato delle funzioni di secondo segretario dell’ambasciata d’Italia a Nuova Delhi. Nel 1996, prende servizio come primo segretario commerciale all’ambasciata italiana a Parigi. Tra i vari incarichi, nel 2016 è nominato presidente del comitato interministeriale dei diritti umani. Nel 2021, assume anche l’incarico da inviato speciale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per i diritti umani delle persone Lgbtiq+.