Piazza Pertini è da trasformare?

Piazza Pertini: va bene così oppure come la trasformereste? Tra i tanti commenti che nel corso degli anni hanno fatto capolino tra l’opinione pubblica, una volta ce ne fu uno particolarmente duro: piazza Pertini sembra la pista di atterraggio di un aeroporto. Si era ai tempi dell’inaugurazione dello spazio aperto che un tempo era molto diverso rispetto all’attuale. L’amministrazione comunale del tempo aveva deciso di trasformarla drasticamente. Prima era simile, per certi versi, a piazza Cavour, tra alberi, panchine e stradine di breccia. A livello naturalistico era senza dubbio molto invitante di come poi è diventata, una colata di cemento praticamente priva di verde. Chi l’aveva definita come una pista di aeroporto si riferiva, oltre alla pavimentazione buona per un atterraggio, anche al sistema di illuminazione, molto particolare. In pratica oltre alle lampade per l’irradiazione della luce c’erano dei led rossi a intermittenza che facevano somigliare la cosa alla pista di un aeroporto in effetti. Fino a qui le critiche e si potrebbe andare oltre, ma non va dimenticato il valore di piazza Pertini sotto il profilo del suo utilizzo come contenitore per eventi e manifestazioni. Proprio l’altro ieri si è conclusa la Fiera di san Ciriaco e il comune in piazza Pertini, come nell’anno precedente, aveva deciso di piazzare tutta l’area dello street food, consentendo di allargare il bacino dell’evento. Non dimentichiamo i mercatini dell’antiquariato, Choco Marche e tutte le altre iniziative che si svolgono in quello spazio. In passato esisteva un progetto legato alla copertura di parte della piazza con nuove piantumazioni e altro ancora. Dal passato al futuro, con la possibilità di tornare a ragionare su nuove soluzioni per una piazza da sempre considerata di serie B. come dimenticare, infine, il no secco degli ambulanti al trasferimento del mercato di corso Mazzini e piazza Roma proprio in piazza Pertini.