"Piazza Stamira sempre trascurata"

Degrado e sicurezza, che nota dolente: per Giancarlo Gioacchini, storico commerciante del centro e titolare della Galleria d’arte di Corso Garibaldi, "questo è un problema atavico. La zona di piazza Stamira è sempre stata un po’ trascurata. Ora, c’è in ballo la riqualificazione del baracchino all’angolo con via Palestro per rendere quello spazio più attivo e vivace Guardate il centro, non c’è più niente. Gli arredi di prima erano brutti, ma adesso se devi buttare una cartaccia non sai dov’è un cestino. Piazza della Repubblica? È diventata il festival del paletto. Ho paura che diventi una seconda piazza Pertini, dove ormai è tutt’un deserto".