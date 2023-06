Pif Off 2023, Cesare Chiacchieretta con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo a Castelfidardo

La musica non si ferma mai nelle strade di Castelfidardo, capitale della Fisarmonica, e per ingannare l’attesa dell’edizione numero 48 del Pif (13-17 settembre) l’Auditorium San Francesco ospita domani (ore 19.30) il Pif Off 2023 con un ospite d’eccezione come Cesare Chiacchieretta. Vero e proprio virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, già vincitore del Pif 1933, l’artista abruzzese torna nelle Marche dopo l’esibizione di due anni fa quando insieme a Filippo Arlia al pianoforte accompagnò l’ex Matia Bazar Silvia Mezzanotte suonando lo storico bandoneon appartenuto a Piazzolla bambino, restaurato proprio dalle mani sapienti del liutaio fidardense Rodolfo Spadari e tornato sul palco dopo oltre ottanta anni. Ad accompagnarlo ci sarà la sezione archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, una delle più antiche in Italia (117 anni di attività), dal 2003 protagonista del Festival, diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Il programma prevede brani di Astor Piazzolla e Richard Galliano, due grandi innovatori del genere che hanno saputo accendere l’interesse verso gli strumenti a mantice. Un "quelli che aspettano il Pif" davvero di altissimo livello.