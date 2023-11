Piove dentro Ingegneria: "Colpa del terremoto: i giunti di connessione deformati dalle scosse"

Piove dentro la facoltà di ingegneria, l’Università politecnica delle Marche (Univpm) risponde così: "Colpa del terremoto, ma sono in corso i lavori di ripristino". A farlo sapere, in una nota diffusa nella tarda mattinata di ieri, dopo la segnalazione del giovane universitario che aveva scritto al Carlino, è il pro-rettore vicario dell’Univpm, Marco D’Orazio, con delega alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Le foto inviate alla redazione sono eloquenti. Transenne sul pavimento pieno d’acqua e infiltrazioni dal solaio. Il soffitto presenta diverse macchie, con attorno degli aloni di umidità. "Condividiamo le preoccupazioni del nostro studente – fanno sapere dall’ateneo – e per tal motivo sono in corso già da diverso tempo dei lavori sulle coperture degli edifici dell’ateneo, volti a risolvere le problematiche indotte dallo sciame sismico che ha colpito il territorio. Le deformazioni indotte dalla sequenza sismica hanno determinato oscillazioni importanti e ripetute nel tempo negli edifici che compongono il plesso con rotture diffuse dei giunti di connessione. Per tale motivo – prosegue il professor D’Orazio – immediatamente dopo gli interventi di immediata messa in sicurezza utili a garantire la ripresa delle attività didattiche, sono stati realizzati interventi di emergenza per il ripristino dei giunti utili a ridurre le possibili infiltrazioni e, contemporaneamente, appaltati i lavori per il rifacimento completo dei giunti e delle impermeabilizzazioni del plesso la cui superficie di copertura è particolarmente estesa, superando i 20mila metri quadrati. Sono stati effettuati i lavori negli edifici 1 e 1b del plesso (innesto Torre dipartimento DII). Sono in corso i lavori di rifacimento completo delle coperture del Blocco aule sud, la cui conclusione è prevista ai primi di dicembre. È stato affidato il lavoro di rifacimento di altri edifici del plesso e lunedì era già programmato il sopralluogo con la ditta affidataria per l’avvio di tali lavori. È previsto inoltre, entro marzo 2024, il rifacimento esteso delle impermeabilizzazioni delle coperture, sia di questo che di altri plessi dell’ateneo, alla luce della prossima installazione di impianti fotovoltaici per ridurre la dipendenza energetica dell’ateneo. Di tale programma sono stati debitamente informati i rappresentanti degli studenti, con i quali si sono avuti incontri, l’ultimo dei quali la settimana scorsa, per dare evidenza dello stato di attuazione del piano di intervento necessario a risolvere le problematiche indotte dallo sciame sismico".