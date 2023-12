Piovono le polemiche per i dossi:: "Assessore, confermi la regolarità"

Il posizionamento dei dossi di rallentamento messi in questi giorni su alcune strade della città accende il dibatto tra favorevoli e critici. Dall’opposizione il consigliere comunale Pino Pariano ha presentato una interrogazione e l’argomento arriverà, quindi, all’attenzione del consiglio comunale. "Mi auguro – dice Pariano – che in consiglio comunale l’assessore competente in materia si presenti con tutte le autorizzazioni e i pareri tecnici della polizia locale su questi nuovi dossi installati per rassicurare tutti sulla loro regolarità". Nell’interrogazione, Pariano chiede di sapere quanti dossi sono stati installati nell’ultimo mese e se le loro dimensioni sono conformi alla normativa. La polemica corre sui social.

Il posizionamento dei dossi di rallentamento posti in questi giorni su alcune strade della città continua a suscitare polemiche da parte di tantissimi cittadini. "Vanno bene i nuovi dissuasori di velocità in via Don Riganelli e in via Profili, o peggio, due marciapiedi di gomma in mezzo alla strada – rimarca un cittadino –, ma è errata la segnaletica. Mettere il limite di velocità a 30 chilometri orari significa invitare gli automobilisti, a spaccare cuscinetti, braccetti, ammortizzatori, coppa dell’olio e sottoscocca paraurti. Il limite per salire su quei marciapiedi artificiali è 8/10 chilometri orari. Provare per credere. Oltre alle auto scassate, si romperanno anche i dossi". Era stato lo stesso consigliere Pariano a chiedere l’installazione di dossi dissuasori e ringraziare per l’installazione di quelli in via Caduti di Nassiriya.