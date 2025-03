Più servizi sociali per gli anziani. Centri estivi per ragazzi disabili

Anziani, minorenni, disabili, politiche per la casa, accoglienza, migrazioni e povertà. Sono questi alcuni dei settori all’interno del quale si muovono due assessorati, quello dei servizi sociali, molto complesso, e quello della famiglia, con a capo rispettivamente gli assessori Manuela Caucci e Orlanda Latini. Il primo in particolare, di recente al centro di alcune discussioni a proposito della riorganizzazione della struttura e di alcune carenze (non ultima il mancato accesso alla graduatoria di un bando ministeriale). Il Peg per questo capitolo si pone degli obiettivi molto concreti e al tempo stesso virtuosi, ma anche probanti. Il rafforzamento dei servizi sociali per gli anziani e la domiciliarità e l’autonomia degli anziani non autosufficienti ad esempio. Il documento inchioda il personale alla necessità di raggiungere determinati obiettivi non facili da perseguire. Lo stesso discorso vale per gli alunni e gli studenti con disabilità nella partecipazione ai centri estivi organizzati dai privati ad Ancona. I servizi sociali sono un settore a parte in una giunta comunale, drenano tante risorse e danno poca visibilità e ritorno sotto il profilo politico, tuttavia garantiscono la tenuta di un tessuto socioeconomico. Spesso penalizzati in sede di bilancio, i servizi sociali vivono soprattutto sulla competenza del personale. I settori in cui spaziano sono molteplici. Oltre agli anziani e ai disabili, forse i due temi più impegnativi sotto ogni profilo, ci sono le povertà.

Nel Peg 2025-27 la giunta dà risalto all’attivazione di strumenti di inclusione e di sostegno al reddito, senza indicare quali siano gli strumenti utilizzati e l’ammontare degli stessi. Ricordiamo che nel bilancio di previsione non sono entrati il sostegno al caro bollette e il contributo agli affitti, misure annunciate con gli assestamenti in corso d’opera che però ancora non sono stati fissati. Resta lo stupore per la misura del ‘Bonus bebè’ 2024, un premio pagato in ugual misura a tutte le famiglie anconetane: 250 euro senza alcun criterio Isee.