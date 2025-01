Polizia locale, un anno di attività tra arresti e lotta allo spaccio

Ben 337 incidenti stradali rilevati nel 2024, 214 con danni ai mezzi e 123 con feriti. Emerge del report diffuso ieri dalla Polizia locale di Jesi. Non solo: rilasciati 341 atti per gli incidenti, trasmesse 83 notizie di reato, tre arresti effettuati, 17 attività contro gli stupefacenti, rimossi 115 veicoli per soste irregolari, 50 veicoli posti in stato di fermo e 182 sotto sequestro, autorizzati 13 trasporti eccezionali.

Sanzioni su strada, 932 (con 4351 punti decurtati): 170 per assicurazione scaduta, 854 per revisione scaduta, 20 per guida senza patente, 104 per patente scaduta. Effettuate 2327 notifiche digitali da giugno. Tutela consumatori: 47 controlli tra negozi e mercati, 32 pratiche per vendite straordinarie, 253 operazioni di spunta nei mercati. Quattro controlli per la verifica della sorveglianza nei locali, 61 sopralluoghi in esercizi commerciali e pubblici. Emessi 147 verbali di violazione amministrativa e 39 sequestri. Effettuate 2333 pratiche anagrafiche, 472 le notifiche delegate dall’autorità giudiziaria. E ancora: 16 sopralluoghi edilizi (sei notizie di reato), trattati 86 ricorsi al Codice della strada, 134 ordinanze d’ingiunzione e 40 ore di educazione stradale. Emesse 56 sanzioni per la tutela del benessere animale, 243 per l’errato conferimento di rifiuti, 50 per altri procedimenti ambientali. Accertate 22 notizie di reato. Concesse 45 autorizzazioni per dehors, 143 per eventi, 354 occupazioni di suolo pubblico, 505 ordinanze per la viabilità. Rinvenuti e riconsegnati 50 oggetti, emesse 149 ordinanze per Tso/Aso.