Ponte San Carlo, il sindaco: "Tempi rispettati"

"Ho riscontrato una piena operatività che consente di essere ottimisti sul rispetto dei tempi di completamento dell’opera". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo dopo il sopralluogo di ieri mattina sul cantiere del ponte San Carlo il cui cronoprogramma prevede il termine lavori per la fine di agosto. Nei primi giorni di dicembre si è concluso l’abbattimento del vecchio ponte cui è seguito l’abbattimento delle vecchie spalle (il raccordo tra l’impalcato del ponte e la sede stradale). Avviata anche la predisposizione dell’area da parte della ditta appaltatrice per iniziare le opere di fondazione delle nuove pile e delle nuove spalle.

Nelle ultime ore sono iniziate pure le trivellazioni. Ieri il sopralluogo del sindaco al cantiere "per verificare lo stato di andamento dei lavori di ricostruzione" come spiega lui stesso. Accompagnato dal personale della ditta, il primo cittadino ha avuto modo di verificare le attività di trivellazione in corso, propedeutiche alla realizzazione dei piloni che sosterranno l’infrastruttura. "Parallelamente – spiegano dal Comune – è in corso la realizzazione dei conci in acciaio che saranno successivamente assemblati e saldati in un’area del cantiere già predisposta e che andranno a formare il sostegno del piano stradale. E’ stata riscontrata una piena operatività che consente di essere ottimisti sul rispetto dei tempi di completamento dell’opera".

Una notizia attesa dai residenti del quartiere Minonna alle prese con lunghi tragitti per raggiungere il centro città e far rientro nelle loro abitazioni. "La presenza del sindaco nell’area di cantiere – spiegano dall’Amministrazione – rientra nell’ambito dei sopralluoghi periodici che il primo cittadino sta svolgendo dall’inizio dei lavori, sia per sincerarsi di come gli stessi procedono, sia per mostrare alla ditta stessa l’attenzione che la comunità pone su un’opera così importante per la città".

"Avevo assicurato fin dal primo momento – ha ricordato il sindaco – che per la realizzazione di questa infrastruttura strategica per la mobilità cittadina ed extraurbana vi sarebbe stata da parte dell’Amministrazione comunale un’attenzione massima, ben consapevoli dei disagi che l’assenza del ponte sta comportando a tutti. Registrare che i lavori stiano procedendo con regolarità e verificare una presenza adeguata di personale impegnato nelle varie fasi di ricostruzione sono segnali importanti che vanno senz’altro letti come elementi di fiducia".

Sara Ferreri