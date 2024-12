Ponte San Carlo: oggi l’inaugurazione

La data tanto attesa è arrivata: taglio del nastro con le autorità stamattina alle 10,30 per il ponte San Carlo appena completato. Inaugurazione con slitta di Natale e banda musicale, ma anche con striscioni di protesta e no all’impianto rifiuti Edison per cui è in corso l’iter autorizzativo. Alle 10,30 dopo il raduno sul lato del ponte nel quartiere Minonna è previsto l’attraversamento pedonale, con accompagnamento della Banda musicale Pergolesi Città di Jesi, fino al centro del ponte dove saranno presenti alcuni gazebo allestiti dalla ditta appaltatrice, utilizzati per la proiezione delle immagini che documentano le fasi dei lavori. Seguirà un brindisi. Alle 11 il passaggio della slitta di Babbo Natale seguita dai bambini della scuola primaria Gemma Perchi. Seguiranno alle 13 le operazioni di smontaggio degli apparati utilizzati per la cerimonia di inaugurazione e poi alle 14,30 l’apertura del ponte alla viabilità. Tra gli ospiti per la Regione il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore Francesco Baldelli.

Ma non mancherà il presidio di protesta contro l’impianto Edison: "È stata costituita – rendono noto i promotori – l’Assemblea Permanente Stop Edison che sarà presente la mattina con cartelli ‘Sì al ponte – no all’impianto’ per sottolineare da un lato la soddisfazione per questo importante risultato per tutta la città e per il quartiere Minonna e dall’altro per ricordare alla città che la realizzazione dell’impianto Edison è ancora oggi una possibilità concreta, invitando i cittadini a non far trascorrere nel silenzio il tempo che rimane prima che si concluda l’iter autorizzativo".