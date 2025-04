Popsophia e i pacchetti per i turisti

A conferma dell’attenzione che il festival esercita anche al di fuori delle Marche, Popsophia è stata invitata il 24 aprile a Montecitorio. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la dimensione nazionale del festival: il 24 aprile a Roma infatti, su invito della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa istituzionale dedicata alla presentazione del tema e del programma dell’edizione 2025. "Popsophia – spiegano gli organizzatori – si propone pure come catalizzatore di turismo culturale e motore di promozione del territorio. Lo aveva anticipato a Milano alla Fiera Internazionale del Turismo l’assessore Daniele Berardinelli presentando le strategie turistiche per il 2025 dell’amministrazione comunale".

Per la prima volta il festival stringe una collaborazione strategica anche con i settori del turismo legati a “Confindustria Ancona”. La Go World, la holding presieduta da Ludovico Scortichini, che rappresenta un gruppo di società impegnate nel turismo e nella produzione di documentari, ha predisposto esperienze di viaggio su misura legate al Festival. Nascono così i pacchetti turistici di 3, 4 e 5 giorni pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di Ancona e della Riviera del Conero, in concomitanza con le giornate del festival dall’8 all’11 maggio. "Un’inedita proposta che unisce cultura, bellezza paesaggistica e riflessione filosofica, rivolta tanto ai turisti quanto agli appassionati della pop filosofia provenienti da tutta Italia – continua la nota – Tra passeggiate a Portonovo, visite a Loreto, al centro storico e ai musei di Ancona, alla mostra “Rinascimento Italiano” alla Mole Vanvitelliana al Parco del Cardeto, dal Passetto al Museo archeologico nazionale i viaggiatori avranno l’occasione di partecipare agli appuntamenti di Popsophia al Teatro delle Muse".