Portonovo, più parcheggi. Una maxi area per 460 auto. Sarà aperta fino a settembre

Parcheggi a monte di Portonovo, prevista per sabato 14 giugno l’apertura del grande spazio nella zona compresa fra Mezzavalle e la baia. L’area, di proprietà della famiglia Pieri, di 14 mila metri quadrati avrà una capienza massima di 460 autovetture e sarà aperta dalle 8 alle 20. Per agevolare il transito dei veicoli nei periodi di massima affluenza cambia la viabilità: l’ingresso è previsto su via Campana (venendo dal centro città, appena imboccata la rotatoria di Portonovo, sulla destra), mentre l’uscita è prevista sull’attuale passo carraio della strada Provinciale del Conero. Lo ha stabilito ieri mattina la giunta con una apposita delibera proposta dall’assessore all’urbanistica Angelo Eliantonio. È stato esteso il periodo di concessione da 2 a 3 anni, arrivando così ad assicurare il parcheggio (usufruibile dalla seconda metà di giungo ai primi 15 giorni di settembre) fino alla stagione balneare 2026 compresa. A fronte dell’utilizzo temporaneo a parcheggio, la proprietà delle due aree agricole si farà carico della piantumazione di circa 115 nuovi alberi come opera compensativa prevista all’interno del progetto della biciclovia del Conero (di proprietà comunale). Un aiuto per il Comune, ma una buona notizia per i proprietari del terreno che incasseranno una cifra complessiva molto alta per la gestione della sosta (vedi tariffe). L’area interessata ha una superficie pari a 1.380 metri quadrati ed è compresa fra il tracciato ciclopedonale e il fosso Boranico. Il parcheggio nell’area agricola risponderà alla necessità di assicurare una continuità di parcheggi a servizio delle spiagge di Mezzavalle e di Portonovo e sarà capace di garantire un’offerta di posti auto adeguata alla crescente richiesta turistica stagionale ed assicurare al contempo la sicurezza della viabilità esistente. La realizzazione del parcheggio ha già ricevuto il nulla osta da parte di Parco del Conero e Provincia di Ancona. Il concessionario avrà il compito di assicurare manutenzione e decoro all’area in concessione. Il costo dei parcheggi è invariato rispetto alla stagione balneare 2023. Ecco il tariffario dell’area a monte (dalle 8 alle 20). Bassa stagione (maggio, giugno, settembre, incluso trasporto bus navetta): auto giornata intera (8-19) 3 euro; auto oraria (o frazione di ora) 0,50 euro; camper (tariffa unica) 5 euro; bus turistici 15 euro. Alta stagione (dal 1° luglio al 31 agosto incluso trasporto bus navetta): auto giornata intera (8-19) 5 euro; auto oraria (o frazione di ora) 0,80 euro; motocicli gratuita; camper 8 euro; bus turistici 25 euro.

Pierfrancesco Curzi