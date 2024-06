Portuali, conferme per allenatore e collaboratori

Dopo la festa, lunga e meritata, per i Portuali Dorica neo promossi in Eccellenza è tempo di prime conferme. La società, ha annunciato ieri in una nota, non poteva che partire dal blindare "lo staff tecnico che ha guidato la squadra nella passata stagione sportiva in Promozione per condurla, tramite i playoff, verso lo storico traguardo" del massimo torneo regionale. E così, i Dockers non si priveranno affatto "dell’allenatore Stefano Ceccarelli, del suo vice e preparatore atletico Luca Pasquini, del collaboratore tecnico Carlo Sardella, nonché dei preparatori dei portieri Federico Angeloni e Nicolas Fiorillo". Saranno i cinque a dirigere una formazione in fase di allestimento da parte del diesse Andrea Belli. "Non potevamo che partire dalla certezze – spiega il vicepresidente Luca Cesaroni –. Ovvero dalla strameritata conferma di chi ci ha condotto fino all’Eccellenza per la competenza, la passione e la determinazione con cui hanno avviato e proseguito un percorso in costante crescita. A mister Ceccarelli e il suo staff rivolgiamo i migliori auguri per una stagione in Eccellenza che, trattandosi di una prima volta, sappiamo sarà tosta, ma soprattutto estremamente affascinante. Non vediamo l’ora di partire". A proposito di Ceccarelli (in foto): domenica scorsa è stato premiato a Torrette dall’Aiac Marche per l’incredibile risultato ottenuto lo scorso 25 maggio a Civitanova nella finalissima playoff contro il Centobuchi. Premio condiviso con squadra, staff e dirigenza.

gi.gia.