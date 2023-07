Pota l’albero e cade dalla scala: trafitto alla gamba da un paletto

In piedi sulla scala, pota un albero ma improvvisamente perde l’equilibrio e cade a terra proprio sopra un paletto di ferro sporgente: 67enne trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale in gravi condizioni.

È accaduto ieri mattina, poco prima delle 10 nella zona dell’abbazia di Sant’Elena di Serra San Quirico. L’uomo, un 67enne del posto, stava effettuando dei lavori di potatura quando ha perso l’equilibrio. Cadendo proprio sul paletto di ferro sporgente, questo, lo ha trafitto ad una gamba, vicino l’inguine, procurandogli una profonda ferita. Sul posto sono accorse automedica, ambulanza e carabinieri di Serra San Quirico che hanno avviato le indagini.

Da una prima ricostruzione il 67enne non avrebbe avuto un contratto di lavoro per quella mansione. La grave ferita riportata alla gamba e la grande perdita di sangue ha richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza Icaro, alzatosi in volo dalla piazzola di Fabriano e atterrato ad Angeli di Rosora.

Il 67enne è stato medicato sul posto dal personale sanitario e dall’équipe medica dell’elisoccorso e una volta stabilizzato è stato trasferito sull’elicottero e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Poco dopo è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico. Rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, il sessantasettenne non sarebbe in pericolo di vita.