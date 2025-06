Premiati i migliori studenti vincitori di borse di studio

In un clima vacanziero da ultimo giorno di scuola si è svolta ieri la premiazione dei migliori studenti delle scuole di Ancona e Macerata, vincitori delle borse di studio del bando Crediamo nei Giovani 9’ edizione 2024/2025 a cura della Fondazione Marco Fileni. Di primi della classe ce n’erano trenta, 15 studenti delle scuole superiori e 15 universitari premiati con borse di studio da 500 fino a 2500 euro per un totale di 45mila euro. Questi i premiati: per le scuole superiori Francesco Mosca, Lilymei Filippetti, Aslam El Haiti, Margherita Giovagnoli, Luna Boarelli, Rigers Hoxha, Maryam Charkout, Sonia Micol Ashraf, Gabriele Masè, Filippo Salvucci, Diego Marini, Daria Dabeska, Hargun Pal, Naima Binta Islam, Hadil Gharbi. Per la categoria università Erika Ubaldini, Irina Shlyapina, Aymen Barsebo Yasin, Lina Haddad, Riccardo Mosca, Tommaso Carnevali, Giancarlo Oancia, Federica Rachele Giorgetti Boasa, Sawera Arshad, Eleonora Marcelletti, Lorenzo Felici, Andreea Nicoleta Damascan, Nicole Pastor, Enis Brajevic, Kallol Dash. La Fondazione Marco Fileni ha illustrato le iniziative pensate per valorizzare il merito e sostenere i giovani nelle ricerca della loro unicità, tra cui l’organizzazione di due workshop che hanno coinvolto i ragazzi del territorio oltre a enti pubblici locali per trasformare le proposte in strategie concrete. g.a.