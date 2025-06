Prima le proteste, poi il sequestro del canguro. Il circo lascia la città: "Problemi tecnici"

Osimo Dopo le proteste degli animalisti che domenica scorsa hanno manifestato davanti al circo Orfei in via Jesi a Osimo, in queste ore è scattato un provvedimento. I carabinieri forestali del Cites hanno sequestrato un canguro rosso di due anni arrivato nei giorni scorsi appunto ad Osimo. Il marsupiale non aveva l’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Teramo, obbligatoria, stando ad un decreto che ne regola il possesso. Nel giro di una settimana si è venuta a creare una situazione delicata che avrebbe portato il circo a chiudere prima del previsto (domani). Su Facebook il circo ha scritto un post l’altro ieri: "Un piccolo stop ma torniamo presto più forti di prima. Cari amici di Osimo, a causa di problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, il circo è costretto a interrompere momentaneamente gli spettacoli ma non preoccupatevi: questo è solo un piccolo anticipo delle ferie estive per permetterci di ricaricare le energie e prepararci a tornare a fine giugno più straordinari e carichi di emozioni che mai. A fine giugno vi aspetta un circo rinnovato, pronto a stupirvi con nuove attrazioni, numeri spettacolari e tantissime sorprese. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra comprensione: la vostra passione ci dà la forza di continuare a sognare insieme. Continuate a seguirci sui nostri canali social per tutte le novità e le nuove date". A Osimo non tornerà però. Le tende si sposteranno sulla costa. Ieri sera era previsto un altro picchetto da parte delle stesse associazioni animaliste che si sono ritrovate domenica scorsa e che, ovviamente, è stato annullato solo qualche ora prima, quando si è saputo che il circo non avrebbe più fatto spettacoli a Osimo. "Il circo con animali è anche un pericolo per la salute e la sicurezza degli spettatori. Gli animali possono essere imprevedibili e aggressivi, soprattutto quando sono sottoposti a stress e maltrattamento – hanno ribadito -. È giunto il tempo di dire basta a questo tipo di spettacoli".